「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神が主砲の一発で取った虎の子の１点を守り切り、今週初勝利。藤川球児監督（４５）が監督通算１００勝を達成し、巨人・原辰徳監督がもつセ・リーグ記録（１６７試合）に並ぶ最速タイ記録となった。四回、４番・佐藤輝が右中間に先制６号ソロ。見送ればボールかという高めの直球をたたいた打球は、浜風とは逆の追い風にも乗って、長い滞空時間の末に右中間ギリギリに着弾した。