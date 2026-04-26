ソロアーティスト・RYOKI MIYAMA（三山凌輝／27）が26日、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEでバースデーライブ『RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert!!!』を開催。27歳の誕生日当日に約700人のファンの前で“ゼロからの出発”を誓った。【写真】熱量の高いパフォーマンスを披露したRYOKI MIYAMA本公演は、5月からスタートする初の全国Zeppツアー『Back from the coffin.』（大阪・東京・愛知）を前にした“出発点”として位置づ