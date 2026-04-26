◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2026年4月26日バンテリンD）中日の先発・郄橋宏が5度目の先発で今季初勝利を挙げた。7回を125球、被安打5で無失点に抑え、後続を任されたリリーフ陣がリードを守った。打っては先制点を自らのバットでたたき出した。0-0で迎えた5回裏2死満塁、ヤクルト先発・奥川の直球を振り抜くと打球は右前へ。ライトゴロを狙った丸山和が一塁にきわどいタイミングで送球も判定はセーフ。ヤク