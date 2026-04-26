ドジャースは佐々木朗希投手のボブルヘッドデー。佐々木投手は記念日に花を添える今シーズン初勝利を挙げ、大谷翔平選手は4試合ぶりのヒットをマークした。ドジャースは、鈴木誠也選手が先発出場のカブスと対戦。まずは初回、ここ3試合当たりがない大谷選手の第1打席。詰まりながらもレフト前へ。14打席ぶりのヒットで出塁したが、先制点にはつながらなかった。ドジャースはボブルヘッドデーの佐々木投手が先発。主役にふさわしい