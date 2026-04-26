◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ＝２回降雨ノーゲーム＝（２６日・鹿児島）ソフトバンクが、「ファイト！九州デー」として鹿児島で開催したロッテ戦は降雨ノーゲームとなった。試合後、小久保裕紀監督が２２年のドラフト１位・イヒネイツア内野手の出場選手登録抹消を明言した。試合は雨の影響で３０分遅れの午後２時３０分から開始されたが、２回の先頭・近藤の打席中に中断され、両チームの選手がベンチに引き揚げた。そ