◇ラグビーリーグワン第１６節トヨタ４０―２８ＢＲ東京（２６日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン４位のＢＲ東京（勝ち点４１）は、同８位のトヨタ（同２９）に２８―４０。勝てばチーム史上初めて上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決める大一番だったが、敗れた。トヨタは勝ち点を３３に伸ばし、残り２節を残して６位のＢＬ東京に勝ち点差２の７位に浮上した。先制はトヨタ。前半４分、自陣からボー