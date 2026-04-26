◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人・佐々木俊輔外野手（２６）がプロ３年目にして初めて「３番・中堅」で先発出場。８回までに１安打２出塁で仕事を果たしている。４回先頭の第２打席でＤｅＮＡ先発・石田裕から右翼線二塁打。その後５番・岸田の適時打で生還すると、８回無死二、三塁で迎えた第４打席では左腕・坂本からきっちり四球を選んで得点に絡んだ。試合前までプロ通算１３２試合に出場。３番