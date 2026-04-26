シンプルだからこそ意外と難しいチキンソテー。でも、コツさえつかめば鶏むねでも驚くほどやわらかく仕上がります。バターのこくとさわやかなレモンの香りが好相性。焼くだけなのに、レストランで出てきそうなごちそう級の一皿に。ふんわりとしたこの食感、きっと感動するはずです！どんな鶏胸肉料理にも応用できる〈下ごしらえ〉〈下味〉〈焼き方〉メソッドにも注目。一生使える裏ワザですよ。『レモンバターチキンソテー』のレシ