【モデルプレス＝2026/04/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が4月25日、自身のInstagramを更新。タイトミニスカートのデニムコーディネートを公開した。【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「完璧スタイル」美脚スラリのミニスカ姿◆小寺真理、美脚際立つミニスカショット公開小寺は「『＃いい人すぎるよ展』へ行ってきました」とコメントし、看板の前や会場内でのショットを複数枚投稿。Gジャンにデニムのタイトミニス