2026年4月24日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は肉食と長寿の関係を特集した。100歳生きる人の共通点に「肉食」だという最近の研究結果を紹介。番組は例として、黒柳徹子さんがタンやカルビをパクパク食べているユーチューブの「焼き肉動画」が話題になっていることを報じた。「80歳を過ぎたらまずは肉から箸をつける」高齢者の肉の摂取法として、立川パークスクリニック院長の久住英二さんは「高齢者は先に野