◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)6回に1点差まで迫ったDeNA。しかし8回のマウンドにあがった3番手・坂本裕哉投手が無死満塁のピンチを招き、2失点としました。5回まで巨人の先発・井上温大投手を打ちあぐねていたDeNA打線。それでも6回には先頭・蝦名達夫選手がヒットで出塁し、相手のエラーも絡んでつかんだ好機から、三森大貴選手のタイムリーで1点差に迫っていました。7回はルイーズ投手が2アウト2塁の