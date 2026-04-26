◇プロ野球セ・リーグ中日3−0ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日は郄橋宏斗投手が投打に躍動をみせ、チームは今季初の3連勝を飾りました。0−0の5回、2死満塁から9番の郄橋投手が奥川恭伸投手から一二塁間を破る一打で、前進守備のヤクルトがライトゴロを狙いますが、全力疾走で駆け抜けリプレー検証の結果セーフ判定。1点を先制します。序盤からランナーを出しながらも粘りの投球をみせていた郄橋投手は