プロ野球パ・リーグは26日、各地で2試合が行われました。首位オリックスは2点を先制されるも、森友哉選手、来田涼斗選手のタイムリーですぐさま逆転。その後はシーモア選手の2ランホームラン、渡部遼人選手の3ランホームランなどで大量リード。日本ハムとの同一カード3連勝で4連勝を達成。本拠地京セラドームでの連勝も11に伸ばしました。5位日本ハムは先発の有原航平投手が4回途中8失点の誤算で、4連敗となっています。4位西武は0