俳優の及川光博さん（56）と、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平さん（46）と松尾駿さん（43）が、26日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。SixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。■及川光博ダジャレ対決で迷走モード最初に挑戦したゲームは、ダジャレを使った新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズです。番組出演2回目となる及川さんは、前回のダジャ