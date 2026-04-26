◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第16節トヨタ40―28BR東京（2026年4月26日東京・秩父宮ラグビー場）交互にトライを取り合う緊迫した展開の末に、トヨタが終盤にトライを重ねて勝ち越した。後半20分過ぎにBR東京に28―28の同点に追いつかれたが、直後にWTB高橋汰地（29）がトライを奪って勝ち越し。さらに1トライを追加して40―28で逃げ切った。トヨタは勝ち点を34として7位に浮上。6位のBL東京との勝ち点差は1となっ