西武は0―0の延長十回2死走者なしから2安打1四球で塁を埋め、カナリオの2点打などで3点を奪った。平良が7回無失点で10奪三振。岩城が8セーブ目。楽天は早川が8回無失点と好投したが、九回の二つの盗塁失敗が響いた。