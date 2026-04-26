「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）広島の先発・栗林は７回２安打１失点で降板。安定感抜群の内容で先発の役割を全うした。一発に泣いた。０−０で迎えた四回。先頭の佐藤輝に内角高めの直球を捉えられると、打球は高々と舞い上がり、右中間席に着弾。６号ソロを浴び、先制点を献上した。右腕は今季４試合目の登板で初の被弾となった。栗林は前回１５日・中日戦で６回１／３を２失点の好投で２勝目をマーク。直後に疲労