ラ・リーガ第32節が26日に行われ、首位バルセロナは敵地で8位ヘタフェに2-0で勝利した。リーグ戦9連勝を達成。前日に2位レアル・マドリーが引き分けたため、ポイント差は残り5試合で11に開いている。FWラミネ・ヤマルを負傷で欠くバルセロナは前半アディショナルタイム1分、カウンターからMFペドリのスルーパスを受けたMFフェルミン・ロペスが右足で決め、先制に成功。後半29分には相手のロングスローを防いだ流れから、守備に