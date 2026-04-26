肺がんが進行すると末期にはどんな症状が現れるのでしょうか。メディカルドック監修医が肺がんの末期症状などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「肺がんが1ヶ月進行」するとどんな症状が現れる？転移しやすい部位も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：羽田 裕司（医師）(名古屋市立大学医学部附属西部医療センター呼吸器外科部長/教授(診療担当