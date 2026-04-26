MLB Japanが4月26日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）とシカゴ・カブスの鈴木誠也（31）の対戦動画を投稿した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 同日のドジャース対カブスの試合は2回1アウト、両チーム無得点の状況で佐々木が高めのストレートを放り込むと、鈴木がそれをうまく捉えてレフトス