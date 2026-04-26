【写真】松島聡の襟足に引き締まった腕、“大人の魅力”にあふれるショット timeleszの松島聡が自身のInstagramで、雑誌で撮影した時の写真を公開した。 ■松島聡「是非チェックお願いします」 松島は、「【BPASS】」と記し、計5点の写真を投稿。1枚目は白のノースリーブシャツをインナーに、レザーと思しき黒のジャケットを羽織り、顔を傾けて写っている。片方の肩が少しはだけており、モノト}