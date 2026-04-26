ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのカブス戦に先発登板。5回0／3を投げて7安打5奪三振1四球4失点の投球で今季初勝利を挙げた。地元メディアは5度目の登板で初白星を手にした佐々木について、評価ポイントと今後の課題の両面に言及している。 ■「ジェットコースターのような展開」 今季ここまで4試合で未勝利と苦しんできた佐々木。この日も2回表に鈴木誠也外野手に3号ソロを浴