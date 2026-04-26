◇プロ野球セ・リーグ中日−ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日の川越誠司選手が負傷交代となり担架で運ばれました。8回、細川成也選手のタイムリーで2点リードとした中日は、なおも2死3塁の好機で、代打の川越選手がライトの頭を越えるタイムリー二塁打を記録。しかし、2塁へ滑り込んだ際に右肩を痛めたようで、担架で運ばれました。川越選手は24日の試合でも二塁打を記録しており、今季は4打数2安打の成績。これが今季初打