MLB・レッドソックスは日本時間26日、アレックス・コーラ監督およびコーチングスタッフ5名との契約を解除したと発表しました。吉田正尚選手が在籍するレッドソックスは、この日のオリオールズ戦に大勝し連敗を4で止めたものの、ここまで10勝17敗でア・リーグ東地区最下位に低迷しています。コーラ監督は2018年に同チームを率いワールドシリーズ優勝を達成。ジョン・ヘンリー筆頭オーナーも「アレックス・コーラは2018年、この球団