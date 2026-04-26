◇MLB ブルージェイズ5-3ガーディアンズ（日本時間26日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真選手が今季5号ホームランを放ち試合後、祝福のウオーターシャワーを浴びました。「4番・サード」でスタメン出場した岡本選手、まずは守備でみせました。2回三遊間を抜けそうな打球に対して左手を伸ばして捕球すると、一回転し膝たちのまま送球しアウトを奪います。そして打撃では1点ビハインドの4回、先頭で打席に立つとバッ