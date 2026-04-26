「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）阪神の近本が左手首付近に死球を受け負傷交代した。１点リードの八回、２死走者なしで打席に入ると、広島・高の直球が左手首付近に直撃。近本はその場に倒れ込み、しばらく立ち上がることができず。スタンドからは怒号が飛んだ。その後、スタッフとともにベンチ裏へ下がり、治療を行ったが、代走に小野寺が告げられ、交代となった。近本は試合後、患部にアイシングをして「今から病