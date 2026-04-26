東京国立博物館＝21日、東京都台東区国立の博物館・美術館が2026〜30年度の5年間に取り組む「中期計画」が出そろった。入館料などの自己収入に数値目標を設定し、未達成などの館は「再編」の対象となる。訪日客らの入館料を割高にする「二重価格」の導入も明記した。財政基盤を強化することで「交付金などの国費のみに頼らない財務構造」へ転換する狙いだが、“収益重視”の姿勢に疑問の声も出ている。国立の博物館・美術館を