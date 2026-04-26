岸田文雄元首相岸田文雄元首相が、日本とインドの交流促進に取り組む公益財団法人「日印協会」の会長に近く就く方向で調整していることが分かった。関係者が26日、明らかにした。会長の菅義偉元首相が政界を引退したため、後任を務める。岸田氏は首相在任中、インドのモディ首相と会談を重ねるなど両国関係の強化を図った経緯がある。インドは日米豪を含めた4カ国の協力枠組み「クアッド」のメンバー。日本は「自由で開かれた