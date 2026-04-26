タレント、モデルの大河内志保（54）が26日までにインスタグラムを更新。メークのこだわりを明かした。「ファンデをやめて梅雨も夏も爽やかに乗り切るポイントは下地作り」と夏メークのこだわりをつづり、スライドショー形式の動画をアップした。動画内での大河内は、肩が大胆にカッティングされたマイクロミニ丈のワンピース姿。美脚の際立つショットが投稿され、動画には「夏はノーファンデ」とつづられている。この投稿にフォ