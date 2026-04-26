降雨のため2回途中でノーゲームとなったソフトバンク―ロッテ戦＝平和リース26日のソフトバンク―ロッテ5回戦（平和リース）は二回裏無死で降雨のためノーゲームとなった。ソフトバンクは前田悠、ロッテは田中が先発登板。ロッテが一回に西川のソロで先制していた。