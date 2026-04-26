劇作家で演出家、音楽家のケラリーノ・サンドロヴィッチが26日、Xを更新。2月の参院選開票特番で爆笑問題太田光の質問に対し、高市早苗首相が「意地悪やなあ」などと答えたやり取りをめぐり、私見などをつづった。太田は、2月8日夜放送されたTBS系開票特番「選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」の中で、高市首相に直撃質問。“2年間食料消費税率を0％にする”という公約について「もし出