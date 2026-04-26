◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神は打線が２安打にとどまったが、今季４度目の完封勝利で連敗を「２」で止めた。藤川球児監督は監督として通算１６７試合目で１００勝に到達し、これは原辰徳（巨人）に並ぶセ・リーグ最速記録となった。先発の大竹が７回４安打無失点の快投で今季初勝利。１４０キロ前後の直球に最遅７３キロの超スローボールを駆使。得意の広島打線を翻弄（ほんろう）した。８回は