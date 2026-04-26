◆パ・リーグ楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）西武が“幸運のハト”の出現で延長戦にもつれた接戦を制した。０―０の延長１０回。２死二塁でグラウンド上に珍客が現れた。１羽のハトが突然、空から一塁付近に舞い降りた。その後もグラウンドに居座り、楽天は“内野５人シフト”の状態に。しかし、１ボールとなったところで一塁塁審の吉本審判が追い払おうとした。だが、人慣れしていたのかハトはなかなか飛ばず。