◆パ・リーグ楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天は西武に競り負け、２連敗を喫した。ハイレベルな投手戦だった。楽天は早川、西武は平良が先発。早川は初回に２三振を奪う好スタートを切ると、波に乗った。１４０キロ台中盤の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、打者を翻弄（ほんろう）。５回に２死一、二塁のピンチを背負ったが動じない。滝沢を遊ゴロに打ち取って、無失点に抑えた。早川は８回５安