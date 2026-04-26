フランクフルト堂安律が同点ゴールを決めたドイツ1部フランクフルトは現地時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと対戦し、1-1で引き分けた。途中出場のMF堂安律が同点ゴールを決めてチームを敗戦から救った。ベンチスタートだった堂安は0-1と1点ビハインドの後半の頭からピッチに立った。後半開始1分で今季5度目の警告を受けて累積警告による次節出場停止が決まったが、同21分には右足のフィニッシュで今季7得点