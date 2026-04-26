「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。実は大好きで、YouTubeでネタをよく見ているというお笑いコンビを明かした。加藤の著書を持参し、MCをサインをもらった「サンドウィッチ万」伊達みきお。「サインをいただきました。家宝でございます。うれしいです」と感激。その一方で、加藤も「逆に欲しいです、お2人の」とサン