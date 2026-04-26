岐阜競輪のF1ナイターは27日に初日を迎える。A級初日特選5Rの坪内恒（34＝千葉）は今年すでに4回の優勝を数える。一方で取りこぼしも多く、競走得点は伸び悩んでいる。「前回の伊東は疲れで全くダメ。4回も優勝しているのにS級点もぎりぎりとか…。ムラしかないですね」と近況を自虐気味に話す。それでも「人の後ろはない」と渡辺塁には付かずに自力戦を選択。そんな坪内に「ぜひ付いてみたい」と熱視線を送ったのが野口だ。