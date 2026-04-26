―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは、いまの自分の仕事や立場は、自分の手で選んだと言い切れますか？実家の都合や地元の風習など地縁・血縁に縛られながら、本当に目指したかった夢を諦めた……なんて方も、多いのでは。令和の世の中では、「子どもたちの将来は子どもたち自身が決めるべき」が大前提。探究活動に、学習支援、キャリアアドバイザーの常駐など、とにかく子どもたちが自分の進みたい道を早期に発見でき、そ