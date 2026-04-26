気心の知れた友人同士の旅行は、本来なら日常の疲れを癒やすものになるだろう。しかし、時として些細な掛け違いにより、修復不可能な「地獄」へと変貌することもある。化学メーカーで営業職を務める梶原直樹さん（仮名・26歳）は、連休が近づくたびに当時の苦い思いが込み上げるという。社会人2年目のゴールデンウィーク。梶原さんは大学時代のサークル仲間だった大輝さん、優斗さん、七海さん、明日香さんの計5人で、山奥のコテー