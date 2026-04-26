◇柔道全日本選手権（2026年4月26日東京・日本武道館）体重無差別で男子日本一を決める大会が行われ、昨年の66キロ級世界王者の武岡毅（パーク24）は、3回戦で新井道大（東海大）に優勢負けで敗れた。初戦の2回戦では100キロ超級の羽田野竜輝（旭化成）を3―0の旗判定で破り、全日本初出場で記念すべき1勝を挙げた武岡。3回戦相手の新井は100キロ級の世界選手権2年連続メダルの強敵で、2分過ぎに内股で有効を奪われた。