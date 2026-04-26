「ＪＡＢＡ京都大会、日本生命１２−２ＥＮＥＯＳ」（２６日、わかさスタジアム京都）準決勝が行われ、日本生命は７回コールド負けを喫した。前日のツネイシブルーパイレーツ戦の七回にプロ注目の中津大和外野手（23）が右手首付近に死球を受け、途中交代。ただ、代わって１番に入ったルーキーの藤原夏暉内野手（２２）が躍動した。初回先頭、林翔大投手（23）の初球・直球を捉え、右翼への先制ソロに。２打席目には中前打、