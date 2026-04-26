ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会主催の夕食会会場で発砲音が聞こえ、会場にいたトランプ大統領が退避しました。【映像】発砲音が聞こえた瞬間→退避するトランプ氏事件から2時間ほど経ちましたが、今も多くの警察車両が並び、規制が続いています。梶川記者「晩餐会は中断され、会場はまだ騒然とした状況が続いています。トランプ大統領はステージをすでに離れています」トランプ大統領がステージに登