２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、４月２２日、自身のブログを更新。自身のリハビリについて綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「毎日欠かさず、朝のリハビリをやっています」「月１の、言語聴覚士の先生との、リハビリのレッスン」「卒業のない自分