テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２４日に放送され、タレントの石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。「ロケ弁」の話題で、良純は「弁当って。特にドラマとかだと大変じゃない？スタッフなんか。本当に寒い思いして、ずっと立ってたりして」と切り出した。つづけて「それで、石原プロが。昔ね、何がすごいかってみんなに言われたかっていうと。『弁当がすごい』って。それプラス石原