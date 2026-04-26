飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。3Rは山陽の元気印、祐定響（24）が逃げる東小野正道にプレッシャーをかけ続け、最終周回で逆転して1着。SG初勝利を挙げた。3着に敗れた地元のエース、篠原睦から「水神祭だ、飛び込んでこい！」と言われ、売り出し中の気鋭に最高の笑顔が浮かんだ。「すっごくうれしい。最近、調子が悪かったので自信はなかったが、お客さんのためにしっかり走ろうと思っていた」。