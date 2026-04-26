お笑いタレントの東野幸治（58）がMCを務める26日放送のカンテレのバラエティー番組「お笑いワイドショーマルコポロリ！」（日曜午後1時59分）に出演。“営業イジリ”が後輩芸人から猛反撃を食らった。「スゴいぞ！よしもと営業芸人SP」と題し、吉本の年間営業本数ランキングで3年連続1位のジョイマンの高木晋哉、池谷和志を筆頭に、サバンナ八木真澄、鬼越トマホーク、スカチャンが集結。東野が営業本数や現場の実情を引き出