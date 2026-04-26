すでにパイロット養成課程は終了もアメリカ空軍は2026年4月21日、A-10C「サンダーボルトII」攻撃機の運用期間を2030年まで延長することを、トロイ・メインク長官が発表しました。【画像】新たに追加された「空中受油機能付きA-10」を写真でA-10は、約50年にわたりアメリカ空軍で対地攻撃の中核を担ってきた機体です。しかし、近年の対空兵器の進歩により、同機では対応が難しい場面も増えていました。そのため近年は退役に向け