犬が吠え続ける理由 飼い主にも理由が分からず、愛犬が吠え続けることがあります。 吠え続ける犬に対して、「しつけができていないな」と感じたり、「うるさいな」と感じたりすることがあるかもしれません。 大事なことは、犬が吠え続ける背景にある心理や状況を理解することです。 1.テリトリーを守らなければならないという本能 犬が吠え続けるのは、テリトリーを守らなければならないという本