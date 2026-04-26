長打を量産し、米球界内で話題を振りまく村上(C)Getty Images日本から世界へ――。今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆に熱視線が注がれ続けている。注目度を高める主因となっているのは、圧倒的な打力だ。現地時間4月25日時点で、27試合に出場している村上は、打率こそ.242ながら、両リーグトップタイ11本塁打をマーク。さらに出塁率.381、長打率.589、OPS.970と軒並みハイアベレージを叩き出している。【動画】片