26日午後、石川県津幡町の倶利迦羅不動寺近くで、クマの目撃情報があり、町の職員と猟友会が周辺のパトロールするなどして注意を呼びかけています。26日午後1時50分ごろ、石川県津幡町倶利伽羅の倶利迦羅不動寺近くで、道路上に体長70センチくらいのクマ1頭がいるのが目撃されました。目撃したのは倶利迦羅不動寺で開催されている八重桜まつりの警備員の男性で、クマはまつり会場とは反対側の山の方に逃げていったということです。